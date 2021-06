Donzy Moulin de Maupertuis - Écomusée de la Meunerie Donzy, Nièvre Visite de nuit Moulin de Maupertuis – Écomusée de la Meunerie Donzy Catégories d’évènement: Donzy

Moulin de Maupertuis – Écomusée de la Meunerie, le samedi 3 juillet à 20:30

Cet ancien moulin datant du XIVème siècle, situé en plein coeur de Donzy, nous transporte dans une autre époque. À l’occasion d’une visite en soirée, la guide vous raconte l’histoire de la meunerie grâce à ses machines toujours en fonctionnement, sa roue à eau et ses anecdotes multiples.

4€

À l’occasion de la Nuit des musées, le moulin de Maupertuis vous propose une visite guidée en soirée. Moulin de Maupertuis – Écomusée de la Meunerie Rue André Audinet 58220 Donzy Donzy Nièvre

2021-07-03T20:30:00 2021-07-03T22:00:00

