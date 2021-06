Giromagny Giromagny Giromagny, Territoire de Belfort Visite de nuit à la lampe à pétrole Giromagny Giromagny Catégories d’évènement: Giromagny

Giromagny Territoire-de-Belfort Giromagny 0 3 EUR Venez visiter le Fort Dorsner de Giromagny de nuit à la lampe à pétrole, avec vue panoramique sur la trouée de Belfort et ses alentours.

Gratuit pour les – 3 ans ; 3€ pour les 4-12 ans ; 5€.

Réservation obligatoire

