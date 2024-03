Visite de notre melonnière ! Les melons de Cazères Duhort-Bachen, vendredi 7 juin 2024.

Visite de notre melonnière ! Venez découvrir la culture du melon dans les Landes Vendredi 7 juin, 10h30 Les melons de Cazères

Début : 2024-06-07T10:30:00+02:00 – 2024-06-07T12:00:00+02:00

Infos, techniques, astuces pour une culture du melon réussie !

Les melons de Cazères D65 route de Cazères 40800 Duhort-Bachen Duhort-Bachen 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/MelonsCazeres/?locale=fr_FR »}, {« type »: « phone », « value »: « 0632938023 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0671158465 »}]

melons maraîchage