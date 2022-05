Visite de “Notre jardin secret” Notre jardin secret Châteauvillain Catégories d’évènement: Châteauvillain

Rendez-vous dans “Notre jardin secret”, où vous découvrirez un jardin à l’anglaise de 6 ares et sa collection de rosiers et de vivaces, situé dans le coeur historique de Chateauvillain. Notre jardin secret 2 impasse de la Fontaine, Chateauvillain Haute-Marne Grand Est Châteauvillain Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T12:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00

