Visite de notre fabrique de chocolats à la maison Guinguet Maison Guinguet, 4 juillet 2023, Duras .

Visite de notre fabrique de chocolats à la maison Guinguet

Les cavales Maison Guinguet Duras Lot-et-Garonne Maison Guinguet Les cavales

2023-07-04 10:00:00 – 2023-08-31 12:00:00

Maison Guinguet Les cavales

Duras

Lot-et-Garonne

5 5 EUR En juillet et août, du mardi au jeudi, visites des ateliers à 10h et 11h.

Des occasions à ne pas manquer, avec au programme des vidéos et explications sur le chocolat et les pruneaux d’Agen.

Visites de groupe sur rendez-vous.

Merci d’arriver 15 minutes avant pour organisation de la visite.

En juillet et août, du mardi au jeudi, visites des ateliers à 10h et 11h.

Des occasions à ne pas manquer, avec au programme des vidéos et explications sur le chocolat et les pruneaux d’Agen.

Visites de groupe sur rendez-vous.

Merci d’arriver 15 minutes avant pour organisation de la visite.

+33 5 53 83 72 47 Maison Guinguet

Maison guinguet

Maison Guinguet Les cavales Duras

dernière mise à jour : 2023-02-07 par