du samedi 23 octobre au mercredi 27 octobre à Normandie Equine Vallée – Site de Saint-Contest

Normandie Equine Vallée, « campus international du cheval », est l’outil qui permet à la Région Normandie et au Département du Calvados de soutenir le développement des activités de recherche en santé équine. Propriétaire de deux sites dédiés à la santé et au bien-être du cheval (Saint Contest et Goustranville), le syndicat mixte conçoit, construit et équipe les bâtiments qui accueillent les activités scientifiques des laboratoires : * LABEO, BIOTARGEN et le RESPE sur le site de Saint Contest * Le CIRALE, l’ANSES et la FNCH sur le site de Goustranville. Les investissements du syndicat mixte permettent aux équipes de recherche de développer leur leadership scientifique au niveau international. Il ambitionne également de favoriser le développement des entreprises de la filière par l’innovation, en proposant à l’avenir des locaux dédiés à l’accueil d’entreprises sur ses deux sites. Le syndicat mixte pilote, en effet, deux projets d’envergure : l’extension du site de Saint Contest et le développement du site de Goustranville afin d’accueillir, notamment, les équipes d’enseignement et de recherche en santé équine de l’Ecole Vétérinaire d’Alfort. Site internet : [[http://www.normandieequinevallee.fr](http://www.normandieequinevallee.fr)](http://www.normandieequinevallee.fr) Dans le cadre des Equidays, l’occasion vous est offerte de visiter le site de Saint Contest, lieux consacré à la recherche scientifique de haut international. Plusieurs jours et plusieurs créneaux sont proposés alors, n’hésitez pas et inscrivez-vous ! Samedi 23 octobre : 9h30 et 11h Mercredi 27 octobre : 14h30 et 16h Gratuit sur inscription obligatoire. **La visite étant complète, il n’est plus possible de s’inscrire à cette animation.**

Gratuit sur inscription (complet)

Normandie Equine Vallée vous propose de venir visiter son site en recherche et santé équine situé à Saint-Contest le samedi 23 et mercredi 27 octobre.

Normandie Equine Vallée – Site de Saint-Contest Labéo – 1 route de Rosel 14280 Saint-Contest Saint-Contest Calvados



2021-10-23T09:30:00 2021-10-23T10:30:00;2021-10-23T11:00:00 2021-10-23T12:00:00;2021-10-27T14:30:00 2021-10-27T15:30:00;2021-10-27T16:00:00 2021-10-27T17:00:00