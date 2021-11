Visite de Mus’X, musée de l’école Polytechnique Mus’x Polytechnique,Route de Saclay,91120 Palaiseau, 27 novembre 2021, Palaiseau.

En effet, ce musée expose l’héritage de plus de 200 ans d’histoire et de découvertes scientifiques. Ainsi, vous découvrirez des grands instruments scientifiques. De quoi vous immerger un peu plus dans les travaux des professeurs et chercheurs de l’école. Mais aussi, vous en apprendrez davantage sur ces hommes et femmes qui ont étudié dans cette prestigieuse école. Ensuite, visite libre de l’exposition temporaire “Trésors de la bibliothèque de l’École”. Chaque année, l’équipe de Mus’X vous concocte une nouvelle exposition temporaire, pour compléter votre visite.

Inscription obligatoire. Tarif : 5€

Découvrez sans plus attendre le Mus’X, le musée entièrement dédié à la valorisation des collections patrimoniales de l’École polytechnique.

