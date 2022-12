Visite de musée Arès, 25 janvier 2023, Arès .

Parking brémontier Arès Gironde

2023-01-25 08:30:00 – 2023-01-25

Arès

Gironde

Musée des beaux-arts de Libourne et exposition d’Eugène ATGET, Poète et photographe. Départ possible en covoiturage ou en train. Déjeuner possible.

Tout public – Payant.

+33 6 08 13 53 70 Culture Loisirs Arésiens

Office de tourisme de libourne

dernière mise à jour : 2022-12-15