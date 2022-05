Visite de Moutiers-Saint-Jean Moutiers-Saint-Jean Moutiers-Saint-Jean Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Situé dans un vallon entre la plaine de l'Auxois et les plateaux Châtillonnais, découvrez ce village dominant la vallée de la Réome et traversé par un sentier reliant l'abbaye de Fontenay à Vézelay. S'y mêle un paysage bocager de qualité à un riche patrimoine regroupant une abbaye, l'Hôpital Saint Sauveur, des maisons médiévales, l'église Saint Paul, le Jardin Cœurderoy, ou encore une ancienne tuilerie.

