Visite de Marnay, cité de caractère de Bourgogne-Franche-Comté Marnay, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Marnay. Visite de Marnay, cité de caractère de Bourgogne-Franche-Comté 2021-07-20 – 2021-07-21

Marnay Haute-Saône EUR 5 A l’occasion des Rendez-vous du Terroir, l’Office du Tourisme du Val Marnaysien vous propose de partir à la découverte du patrimoine du territoire tout en proposant des dégustations de produits locaux. Les mardis 20 Juillet et 17 Aout, les rendez-vous auront lieux à Marnay, labellisée « Cité de Caractère ». N’oubliez pas de réserver au près de l’Office de Tourisme ! accueil@ot-valmarnaysien.com +33 3 84 31 90 91 A l’occasion des Rendez-vous du Terroir, l’Office du Tourisme du Val Marnaysien vous propose de partir à la découverte du patrimoine du territoire tout en proposant des dégustations de produits locaux. Les mardis 20 Juillet et 17 Aout, les rendez-vous auront lieux à Marnay, labellisée « Cité de Caractère ». N’oubliez pas de réserver au près de l’Office de Tourisme ! dernière mise à jour : 2021-07-05 par

Lieu Marnay