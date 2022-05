Visite de maisons et destins de Juifs à Cahors, de 1940-1944 Cahors Cahors Catégories d’évènement: Cahors

Lot

Visite de maisons et destins de Juifs à Cahors, de 1940-1944 Cahors, 17 juillet 2022, Cahors. Visite de maisons et destins de Juifs à Cahors, de 1940-1944 Cahors

2022-07-17 14:00:00 – 2022-07-17

Cahors Lot EUR Conférence sur les déportés juifs de Cahors, par Christelle Bourguignat – salle Henri-Martin à 17h Ils s’appelaient Jankiel, Chana, Sali, Moses, Jacob, Joseph, Michel, Paul, Jacqueline, Adèle, Alfred, Yvonne, Mariette, Nicole, Bernard, Emile, Paul, Suzanne, Gérard, Albert, Marta, Isidore … Ils étaient polonais, allemands, autrichiens, belges, français. Ils ont trouvé refuge à Cahors au moment de l’exode ou après les premières rafles perpétrées en zone occupée. Devenus étrangers indésirables, juifs à exclure, leur route va s’achever dans un camp d’extermination ou de concentration. Qui étaient-ils ? Quelle était leur vie avant d’être arrêtés ? Christelle Bourguignat a consulté de nombreux fonds d’archives, recherché les descendants de leurs proches, pour essayer de retracer le destin de ces victimes méconnues des mesures antisémites du gouvernement de Vichy, des persécutions de l’occupant allemand et de l’univers concentrationnaire nazi. Visite par Christelle Bourguignat, bibliothécaire, et Emmanuel Carrère, animateur de l’architecture et du patrimoine, à 14h. Conférence sur les déportés juifs de Cahors, par Christelle Bourguignat – salle Henri-Martin à 17h Ils s’appelaient Jankiel, Chana, Sali, Moses, Jacob, Joseph, Michel, Paul, Jacqueline, Adèle, Alfred, Yvonne, Mariette, Nicole, Bernard, Emile, Paul, Suzanne, Gérard, Albert, Marta, Isidore … Ils étaient polonais, allemands, autrichiens, belges, français. Ils ont trouvé refuge à Cahors au moment de l’exode ou après les premières rafles perpétrées en zone occupée. Devenus étrangers indésirables, juifs à exclure, leur route va s’achever dans un camp d’extermination ou de concentration. Qui étaient-ils ? Quelle était leur vie avant d’être arrêtés ? Christelle Bourguignat a consulté de nombreux fonds d’archives, recherché les descendants de leurs proches, pour essayer de retracer le destin de ces victimes méconnues des mesures antisémites du gouvernement de Vichy, des persécutions de l’occupant allemand et de l’univers concentrationnaire nazi. ©visite ville Cahors (1)

Cahors

dernière mise à jour : 2022-05-11 par

Détails Catégories d’évènement: Cahors, Lot Autres Lieu Cahors Adresse Ville Cahors lieuville Cahors Departement Lot

Cahors Cahors Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cahors/

Visite de maisons et destins de Juifs à Cahors, de 1940-1944 Cahors 2022-07-17 was last modified: by Visite de maisons et destins de Juifs à Cahors, de 1940-1944 Cahors Cahors 17 juillet 2022 cahors Lot

Cahors Lot