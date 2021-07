Lutter Lutter Haut-Rhin, Lutter Visite de Lutter Lutter Lutter Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Le petit village de Lutter possède un patrimoine bâti exceptionnel. Une étude de Marc Grodwohl avec l'association Lutter en Découverte a révélé que 25 maisons des XVIe et XVIIe siècles sont encore là malgré les transformations au cours des siècles. La visite permet de découvrir l'architecture de ces maisons de pierre et de poser notre regard sur une société organisée et florissante. Une très belle maison de type Renaissance fête d'ailleurs cette année ses 400 ans. Après un bond dans le temps, nous visiterons une ancienne scierie du village, témoin de l'importance de la forêt et de l'eau dans l'économie locale.

