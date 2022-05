Visite de l’usine Smurfit-Kappa Biganos, 5 juillet 2022, Biganos.

Visite de l’usine Smurfit-Kappa Biganos

2022-07-05 – 2022-07-05

Biganos 33380

Visite de l’usine à papier Smurfit-kappa.

Une façon de mieux connaitre l’activité de cette usine, et de comprendre la transformation du bois en papier.

Conditions : à partir de 12 ans, pantalons longs et chaussures fermées. Visite accompagnée et gratuite

Uniquement sur inscription auprès de l’Office de tourisme Coeur du Bassin.

Pass sanitaire obligatoire

© Smurfit Kappa

Biganos

