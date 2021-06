Vire Normandie Vire Normandie Calvados, Vire Normandie Visite de l’usine Guy Degrenne à Vire Vire Normandie Vire Normandie Catégories d’évènement: Calvados

Vire Normandie

Visite de l’usine Guy Degrenne à Vire Vire Normandie, 28 juin 2021-28 juin 2021, Vire Normandie. Visite de l’usine Guy Degrenne à Vire 2021-06-28 – 2021-06-28 Rue Guy Degrenne Guy Degrenne – Route d’Aunay

Vire Normandie Calvados Vire Normandie L’usine Degrenne spécialisée dans la vaisselle, les couverts ou les articles culinaires vous propose des visites sur le site de production pendant 1h30 où les différentes étapes de production vous seront présentées. Réservation obligatoire et limitée à 15 personnes. L’usine Degrenne spécialisée dans la vaisselle, les couverts ou les articles culinaires vous propose des visites sur le site de production pendant 1h30 où les différentes étapes de production vous seront présentées. Réservation obligatoire et… visite@degrenne.fr +33 2 31 66 44 44 https://degrenne.fr/visite-usine L’usine Degrenne spécialisée dans la vaisselle, les couverts ou les articles culinaires vous propose des visites sur le site de production pendant 1h30 où les différentes étapes de production vous seront présentées. Réservation obligatoire et limitée à 15 personnes. dernière mise à jour : 2021-06-16 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Vire Normandie Étiquettes évènement : Autres Lieu Vire Normandie Adresse Rue Guy Degrenne Guy Degrenne - Route d'Aunay Ville Vire Normandie lieuville 48.8504#-0.86585