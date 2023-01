Visite de l’usine à neige Luz-Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Visite de l’usine à neige Luz-Saint-Sauveur, 21 janvier 2023, Luz-Saint-Sauveur . Visite de l’usine à neige LUZ ARDIDEN Rendez-vous au point accueil de la station de ski (secteur Aulian) Station de ski Luz Ardiden Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées Rendez-vous au point accueil de la station de ski (secteur Aulian) LUZ ARDIDEN

2023-01-21 – 2023-01-21

Hautes-Pyrénées Découvrez les coulisses de la fabrication de la neige de culture.

Sous réserve des conditions météorologiques et d’exploitation. > Sur réservation au 05 62 92 80 64 ou par mail : billetterie@luz-ardiden.com. Min. 3 pers/max. 20 pers.

> Gratuit. billetterie@luz-ardiden.com +33 5 62 92 80 64 Rendez-vous au point accueil de la station de ski (secteur Aulian) LUZ ARDIDEN Luz-Saint-Sauveur

