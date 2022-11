Visite de l’usine à neige

Visite de l’usine à neige, 21 décembre 2022, . Visite de l’usine à neige



2022-12-21 15:00:00 – 2022-12-21 Découvrez les coulisses de la fabrication de la neige de culture. Gratuit.

Sur réservation auprès du Point info accueil au 05 62 92 80 64 ou par mail : billetterie@luz-ardiden.com

Sous réserve de conditions météorologiques et d’exploitation. Selon disponibilités. Minimum 3 personnes. Maximum 20 personnes. dernière mise à jour : 2022-11-18 par

