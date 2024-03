Visite de l’univers d’un ensemble de jardins Méditerranéens L’azur Gardens et Parc « Naturel émoi » Rioux, vendredi 31 mai 2024.

Visite de l’univers d’un ensemble de jardins Méditerranéens Rendez-vous aux jardins 2024 31 mai – 2 juin L’azur Gardens et Parc « Naturel émoi » 2€ adultes, enfants gratuits

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T10:00:00+02:00 – 2024-05-31T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

L’azur Gardens et Parc « Naturel émoi » 4, rue de Chez Chabot, 17460 Rioux, Charente-Maritime, Nouvelle-Aquitaine Rioux 17460 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 93 17 82 http://www.creation-jardins-paysagiste-charente-maritime.com Découvrez, dans un premier jardin de 20 ans, une ambiance méditerranéenne pour une gestion économe de l’eau, un entretien minimaliste et le ravissement du regard. Dans le second, beaucoup de nouveautés dans les constructions naturelles et des idées simples à retenir et à utiliser chez soi.

Superficie : 1 200 m² (jardin) et 2 ha (parc)

