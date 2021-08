Saint-Léger-Magnazeix Ancien prieuré grandmontain des Bronzeaux Haute-Vienne, Saint-Léger-Magnazeix Visite de l’unique prieuré grandmontain subsistant en Limousin ! Ancien prieuré grandmontain des Bronzeaux Saint-Léger-Magnazeix Catégories d’évènement: Haute-Vienne

### Profitez d’une visite guidée pour découvrir ce prieuré datant du XIIe siècle ! * Présentation vidéographique sur l’Ordre de Grandmont * Exposition photographique sur l’émaillerie religieuse limousine des XIIe et XIIIe siècles. * Visite commentée du cellier, du réfectoire, du cloître, de la salle capitulaire, des vestiges de l’église, du dortoir. * Accès aux extérieurs et à l’enclos du prieuré. * Explications sur le sauvetage et l’entretien d’un monument classé. * Exposition de tableaux relatifs à l’histoire de l’Eglise au temps des Grandmontains. * Jeu de piste pour les enfants. * Accueil des visiteurs selon la tradition des Grandmontains. * Petite librairie spécialisée.

5€. Gratuit – de 18 ans.

