Vesoul Haute-Saône Vesoul Visite de l’orgue de l’Eglise Saint-Georges, classé monument historique en 1993. Montée à la tribune, historique, explications et temps musical. Intervenant: Marie-Josèphe Petithuguenin. Gratuit. Inscription auprès de la Maison du Tourisme. Visite de l’orgue de l’Eglise Saint-Georges, classé monument historique en 1993. Montée à la tribune, historique, explications et temps musical. Intervenant: Marie-Josèphe Petithuguenin. Gratuit. Inscription auprès de la Maison du Tourisme. dernière mise à jour : 2021-07-14 par

Lieu Vesoul