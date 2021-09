Pithiviers Pithiviers Pithiviers Visite de l’orgue de Pithiviers Pithiviers Pithiviers Catégorie d’évènement: Pithiviers

Visite de l’orgue de Pithiviers Pithiviers, 20 novembre 2021, Pithiviers. Visite de l’orgue de Pithiviers

du samedi 20 novembre au samedi 4 décembre à Pithiviers

L’origine du grand orgue situé au sein de l’église de Pithiviers remonte à 1784. Cet orgue a vu le jour grâce à l’Abbé Regnard, curé de Pithiviers, et il a été créé par le célèbre facteur d’orgues, Jean-Baptiste Isnard. Visite de l’orgue de Pithiviers en compagnie de l’organiste titulaire M. Damien Colcomb. Pass sanitaire obligatoire. Visite de l’orgue de Pithiviers Pithiviers Office de Tourisme du Grand Pithiverais , 1 mail ouest, Pithiviers Pithiviers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T09:00:00 2021-11-20T10:30:00;2021-12-04T09:00:00 2021-12-04T10:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Pithiviers Autres Lieu Pithiviers Adresse Office de Tourisme du Grand Pithiverais , 1 mail ouest, Pithiviers Ville Pithiviers lieuville Pithiviers Pithiviers