le vendredi 3 juin à 13:30

Habituellement fermé au public, le site de production de la Ville vous accueillera pour une visite des serres et une présentation des nouvelles techniques de désimperméabilisation de l’espace public. L’orangerie doit son nom à une ancienne implantation à Canot, rue Plançon, où à côté des serres de production, une véritable orangerie a été construite en 1911. Elle fut transférée dans le quartier Saint-Ferjeux en 1973. L’Orangerie municipale assure la production de la quasi-totalité des plantes à massifs qui ornent la ville, avec le souci permanent du renforcement de la biodiversité en ville et de la mise en valeur de la ville.

Venez découvrir l'Orangerie lors d'une ouverture exceptionnelle ! Orangerie municipale 3 rue du puits 25000 Besançon

2022-06-03T13:30:00 2022-06-03T15:00:00

