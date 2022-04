Visite de l’Opéra de Lille et atelier textile au Mini-Lab Opéra de Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Visite de l’Opéra de Lille et atelier textile au Mini-Lab Opéra de Lille, 23 avril 2022, Lille. Visite de l’Opéra de Lille et atelier textile au Mini-Lab

Opéra de Lille, le samedi 23 avril à 14:30

La Micro-Folie s’associe avec l’Opéra de Lille pour une visite-atelier exceptionnelle ! Grand foyer, grande salle, atelier costumes… Visitez l’Opéra et découvrez les merveilles des coulisses de la nouvelle création : _Songe d’une nuit d’été_, de Britter, d’après le chef-d’œuvre de Shakespeare. Cette visite sera suivie d’un atelier où vous pourrez créer à partir des chutes textiles issues de la fabrication costumes de cet opéra (à retrouver dès le mois de mai, dans le cadre de la saison Utopia de lille3000) et d’un temps de découverte et d’échange au Musée numérique. Ouvert à tous (les mineurs doivent être accompagnés) Réservation conseillée : [mfmoulins@mairie-lille.fr](mailto:mfmoulins@mairie-lille.fr)

