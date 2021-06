Visite de Loire Odyssée Loire Odyssée, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Saint-Mathurin-sur-Loire.

LOIRE ODYSSEE – Prenez rendez-vous avec la Loire ! Entre Angers et Saumur, sur le chemin de la Loire à vélo, Loire Odyssée vous ouvre les yeux sur le plus beau fleuve de France ! Plongez au cœur du dernier fleuve sauvage, de sa faune, de sa flore et de son histoire avec les hommes. Déambulez entre les différents espaces, manipulez des outils ludiques et préparez-vous à la grande inondation avec le jeu immersif de la maison inondable. Nouveauté : Venez découvrir le fleuve Sénégal ! Tous les 2 ans, Loire Odyssée se met aux couleurs d’un autre fleuve du monde et vous fait voyager. Découvrez ce magnifique fleuve d’Afrique à travers le voyage d’Adama parti sur les traces de son grand-père à bord du Bou el Mogdad, célèbre bateau qui parcoure le fleuve. Vous aussi venez découvrir les fleuves du monde !

Entrée libre

Loire Odyssée 20 Levée du roi René, Saint-Mathurin-sur-Loire Saint-Mathurin-sur-Loire Maine-et-Loire



