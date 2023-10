Balades architecturales Visite de logements réhabilités Boulogne-Billancourt Catégories d’Évènement: Boulogne-Billancourt

Hauts-de-Seine Balades architecturales Visite de logements réhabilités Boulogne-Billancourt, 13 octobre 2023, Boulogne-Billancourt. Balades architecturales Vendredi 13 octobre, 16h00 Visite de logements réhabilités L’inscription, gratuite, à cette visite est obligatoire (et dans la limite des places disponibles). Les étudiant.es du Mastère Spécialisé® TEC XX (Transformation écologique des constructions du XXe siècle) vous convient avec leurs enseignants à des visites de site remarquables de bâtiments réhabilités.

Rendez-vous au 135 Route de la Reine 92100 Boulogne-Billancourt (devant sortie de métro Pont de Saint Cloud) pour aller découvrir avec Groupe A&M Architectes un ensemble de 60 logements des années 60. Visite de logements réhabilités 135 Route de la Reine 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Silly-Galliéni Hauts-de-Seine Île-de-France https://www.versailles.archi.fr [{« type »: « email », « value »: « communication@versailles.archi.fr »}] RDV devant sortie de métro Pont de Saint-Cloud Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T16:00:00+02:00 – 2023-10-13T17:00:00+02:00

2023-10-13T16:00:00+02:00 – 2023-10-13T17:00:00+02:00 Groupe A&M Détails Catégories d’Évènement: Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine Autres Lieu Visite de logements réhabilités Adresse 135 Route de la Reine 92100 Boulogne-Billancourt Ville Boulogne-Billancourt Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville Visite de logements réhabilités Boulogne-Billancourt latitude longitude 48.840463;2.229831

Visite de logements réhabilités Boulogne-Billancourt Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/boulogne-billancourt/