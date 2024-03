Visite de l’Office de Tourisme d’Orcières Office de Tourisme d’Orcières Orcières, lundi 18 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-18T13:30:00+01:00 – 2024-03-18T15:00:00+01:00

Visite et présentations des différents métiers de l’Office de Tourisme avec des élèves en BAC PRO métiers du commerce et de la vente et Bac PRO métiers de l’accueil, du Lycée Professionnel Pierre Mendès France à Veynes.

Office de Tourisme d’Orcières Office de Tourisme d’Orcières Orcières 05170 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur

