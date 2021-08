Saint-Genis-Laval Observatoire de Lyon Métropole de Lyon, Saint-Genis-Laval Visite de l’observatoire de Lyon Observatoire de Lyon Saint-Genis-Laval Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Visite de l'observatoire de Lyon

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Observatoire de Lyon

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Observatoire de Lyon

Accompagné d’un guide, déambulez dans le parc de l’observatoire pour y découvrir son ancienne bibliothèque (du XIXe siècle), ses coupoles (avec son télescope de 1 m), passez devant le pavillon abritant la dernière lunette coudée du monde encore dans son état d’origine, pour finir par le hall d’intégration du Centre de recherche astrophysique de Lyon qui participe aujourd’hui à des projets internationaux de grande envergure.

Gratuit, sur inscription uniquement.

L’Observatoire de Lyon recèle de nombreux trésors scientifiques qui permettent de voyager du XIXe siècle jusqu’à aujourd’hui, et au-delà. Parcourez les époques à travers une visite guidée du site. Observatoire de Lyon 9 avenue Charles-André, 69230 Saint-Genis-Laval Saint-Genis-Laval Favier Métropole de Lyon

