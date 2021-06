Paris Institut national de jeunes sourds Paris Visite de l’Institut national de jeunes sourds de Paris Institut national de jeunes sourds Paris Catégorie d’évènement: Paris

Institut national de jeunes sourds, le samedi 18 septembre à 10:00

Chaque lieu remarquable de notre jnstitution, ouverte depuis 1794, peut être présenté par nos élèves sourds, en langue des signes, accessible pour le public entendant avec des interprètes français LSF. Au programme de la visite : l’ancienne piscine transformée en musée, la salle des fêtes, le bureau de la Direction, la bibliothèque historique, le jardin classé, le regard des eaux de l’aqueduc médicis, la chapelle, le four à poterie gallo-romain, la cour et la galerie d’honneur.

entrée Libre avec inscription à l’accueil en arrivant.

Visite libre avec accessibilité public sourd en langue des signes française. Institut national de jeunes sourds 254 rue Saint-Jacques 75005 Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:30:00

