Une visite avec Xavier Hochart, directeur du [CAUE](https://www.caue21.fr/) et Frédéric Metin, enseignant-chercheur à l’université de Bourgogne.

Gratuit sur inscription (dans la limite de 30 places)

Une visite pour comprendre l'architecture du bâtiment.

