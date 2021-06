Chambéry Chambéry Chambéry, Savoie Visite de l’incinérateur de Chambéry Chambéry Chambéry Catégories d’évènement: Chambéry

Visite de l’incinérateur de Chambéry Chambéry, 30 juin 2021-30 juin 2021, Chambéry. Visite de l’incinérateur de Chambéry 2021-06-30 14:30:00 14:30:00 – 2021-06-30 16:00:00 16:00:00 Incinérateur 336 rue de Chantabord

Chambéry Savoie Pendant une heure, découverte de ce que deviennent les ordures que vous avez déposé dans la poubelle marron. animation.dechets@grandchambery.fr +33 800 88 10 07 https://www.grandchambery.fr/29-dechets.htm dernière mise à jour : 2021-06-24 par

lieuville 45.59096#5.89575