Visite de l’Île d’Ilur Île d’Ilur, 18 septembre 2021, Île-d'Arz.

Île d’Ilur, le samedi 18 septembre à 14:00

Conférenciers : Anne Jacob, guide littoral et conteuse ; Xavier Le Gallo, chargé de mission îles et gestion des espaces naturel ; Alain Mercier de l’AMARAI*. _De 14h à 17h. Départ de la grande plage._ _Accessible en famille (non praticable en poussette). Prévoir chaussures de marche, vêtements de pluie et pantalon (short et jupe à éviter)._ Places limitées : inscription auprès de la mairie de l’Île d’Arz à partir du 1er septembre. Possibilité de pique-niquer sur l’île avant la visite. 30 personnes max (5 de plus si beaucoup de demande). AMARAI : Association Manche Atlantique pour la Recherche Archéologique dans les Îles

Pour accéder à l’île : Moyens nautiques personnels (3 bouées de mouillage collectif disponibles pour les bateaux inférieurs à 7 mètres), Le Parc naturel régional donnera d’ici fin août d’autres solutions techniques pour venir (prestataires nautiques).

De sa formation à son occupation par l’Homme depuis la préhistoire, jusqu’à son mode de gestion actuelle, découvrez l’histoire de l’île d’Ilur au rythme d’une visite contée et commentée

Île d'Ilur Ile Hur, Ile d'Arz Île-d'Arz Morbihan



