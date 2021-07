Visite de l’huilerie Oléandes Mugron, 27 juillet 2021-27 juillet 2021, Mugron.

Visite de l’huilerie Oléandes 2021-07-27 – 2021-07-27

Mugron Landes

Les agriculteurs landais regroupés sous la bannière « Oléandes » vous proposent les différentes étapes de fabrication de leurs productions d’huiles paysannes, biologiques et conventionnées : l’acheminement des graines, l’étape de la pressée et la visite des silos de stockages. Les huiles sont élaborées à partir de graines garanties sans OGM et cultivées sur des exploitations dans les Landes. N’hésitez pas à goûter cette huile « Made in Landes » lors de la visite.

Les agriculteurs landais sous la bannière « Oléandes » vous présentent les étapes de fabrication de leurs huiles paysannes, bio et conventionnées.

+33 5 58 98 58 50

OT Pays de Mugron

