Visite de l'huilerie Laluque
Huilerie Laluque, le samedi 9 juillet 2022 à 10:30
Bazoches-les-gallerandes

Huilerie Laluque, le samedi 9 juillet à 10:30

Venez découvrir les étapes de fabrication de l’huile de colza en 1ère pression à froid ainsi que les produits dérivés, le distributeur automatique 24/24 de produits du terroir et l’histoire de la ferme. L’huile de colza est pressée à froid afin de conserver toute sa richesse en Oméga 3 et vitamine E. Cette production fermière est totalement réalisée par la famille Laluque, du semis de la graine à la mise en bouteille. Visite soumise au protocole sanitaire en vigueur. Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme du Grand Pithiverais.

Visite de l’huilerie Laluque Huilerie Laluque Bazoches-les-gallerandes Bazoches-les-gallerandes

