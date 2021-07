Thouars Thouars Deux-Sèvres, Thouars Visite de l’hôtel Tyndo Thouars Thouars Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Thouars Deux-Sèvres Au cours de la visite, découvrez cet édifice majeur du patrimoine de centre historique de Thouars. Cet hôtel particulier construit au XVème siècle fut la résidence de Louis Tyndo, sénéchal de Thouars et ami du Roi Louis XI. Transformé successivement en école publique de jeunes filles au XIXè puis en maison d’associations, pendant une trentaine d’années, cet ensemble architectural renait en devenant Conservatoire de Musiques et de Danses du Thouarsais depuis l’automne 2015.

