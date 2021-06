Lyon Hôtel du gouverneur militaire Métropole de Lyon Visite de l’hôtel du Gouverneur militaire de Lyon Hôtel du gouverneur militaire Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Visite de l’hôtel du Gouverneur militaire de Lyon Hôtel du gouverneur militaire, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Lyon. Visite de l’hôtel du Gouverneur militaire de Lyon

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Hôtel du gouverneur militaire

Visite libre : cour intérieure, salon officiel, bureau du gouverneur, chambre du Baron Vitta, écuries

Entrée libre

Hôtel particulier du baron Vitta, banquier et marchand de soie piémontais, datant de 1858, acquis en 1913 par la ville de Lyon pour y loger le Gouverneur militaire. Hôtel du gouverneur militaire 38 avenue du Maréchal-Foch 69006 Lyon, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes Lyon Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T13:30:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon Autres Lieu Hôtel du gouverneur militaire Adresse 38 avenue du Maréchal-Foch 69006 Lyon, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Lyon lieuville Hôtel du gouverneur militaire Lyon