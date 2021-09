Visite de l’Hôtel du Département Hôtel du Département, 18 septembre 2021, Mende.

Visite de l’Hôtel du Département

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Hôtel du Département

Pour la première fois, le Département et le Pays d’art et d’histoire Mende et Lot en Gévaudan se sont associés pour faire découvrir l’Hôtel du Département, qui abrita autrefois l’ancien palais épiscopal. Des visites guidées (extérieures, salle des fêtes, salles des assemblées, cabinet de la présidence, hôtel Plagnes), auront lieu le samedi à 14h et le dimanche à 10h et 14h, dans le respect des règles sanitaires. En dehors de ces horaires, une visite libre est possible jusqu’à 16h30 (salles des fêtes, salle des assemblées et hall de l’Hôtel du Département). En plus de l’Hôtel du Département, la visite conduira les participants à l’hôtel Plagnes, ancien hôtel particulier transformé en siège des Archives départementales de 1884 à 1989. Pour prolonger ce moment de convivialité, une collation offerte par le Conseil départemental clôturera la visite. Au sein de l’Hôtel du Département, une exposition intitulée « Du Gévaudan à la Lozère : l’histoire du Département » avec une reconstitution 3D de l’ancien Palais épiscopal est proposée dans la salle des fêtes. Une exposition autour du patrimoine culinaire lozérien : « Bien manger, c’est l’affaire de tous » sera également visible dans le hall d’accueil. Pour les visites guidées, rendez-vous devant la grille du jardin, rue de la Rovère.

Pass sanitaire demandé à l’entrée, pour les visites guidées rendez-vous devant la grille du jardin, rue de la Rovère

Visite guidée cheminant dans l’ancien palais épiscopal qui abrite aujourd’hui le bureau de la présidente du Conseil départemental et l’hémicycle du Conseil départemental.

Hôtel du Département 4 rue de la Rovère, 48000 Mende Mende Lozère



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:00:00