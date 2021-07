Lons-le-Saunier Hôtel du Département du Jura Jura, Lons-le-Saunier Visite de l’Hôtel du Département du Jura Hôtel du Département du Jura Lons-le-Saunier Catégories d’évènement: Jura

Lons-le-Saunier

Visite de l’Hôtel du Département du Jura Hôtel du Département du Jura, 18 septembre 2021, Lons-le-Saunier. Visite de l’Hôtel du Département du Jura

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Hôtel du Département du Jura

Accès à l’hémicycle et visite de l’exposition “La Chartreuse de Vaucluse, au fond du lac, un désert”

Entrée libre, sur présentation du pass sanitaire

Accès à la salle des séances et visite de l’exposition “La Chartreuse de Vaucluse, au fond du lac, un désert” Hôtel du Département du Jura 17, rue Rouget de Lisle 39000 Lons le Saunier Lons-le-Saunier Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Jura, Lons-le-Saunier Autres Lieu Hôtel du Département du Jura Adresse 17, rue Rouget de Lisle 39000 Lons le Saunier Ville Lons-le-Saunier lieuville Hôtel du Département du Jura Lons-le-Saunier