Ouverture exceptionnelle du musée de l’Hôtel-Dieu pour la Nuit des musées. Visite guidée par petit groupe de l’apothicairerie et du bloc opératoire. Accès libre aux salles des pauvres et chapelles.

Ouvert en 1733 pour accueillir 14 pauvres, puis progressivement agrandi au XIXe siècle, l’Hôtel Dieu de Belleville a fonctionné jusqu’en 1991. Son parfait état de conservation en fait un fidèle témoin de la vie hospitalière. Venez découvrir l’apothicairerie et sa riche collection de pots en faïence, porcelaine et verre, la salle du conseil et ses précieuses archives, les chapelles et leurs expositions d’art sacré, les trois salles des malades encore meublées de leurs lits à ruelle et d’objets chirurgicaux et usuels. L’authenticité de ce lieu vous fera revivre le passé : des poêles à l’armoire à linge, la vie semble toujours là…

2 parkings à proximité. Stationnement possible rue de la République

http://www.ccsb-saonebeaujolais.fr https://www.facebook.com/hoteldieudebelleville/

Opened in 1733 to accommodate 14 poor people, then gradually expanded in the 19th century, the Hotel Dieu de Belleville operated until 1991. Its perfect state of conservation makes it a faithful witness of hospitaller life. Come and discover the apothecary and its rich collection of earthenware, porcelain and glass pots, the council room and its precious archives, the chapels and their sacred art exhibitions, the three rooms of the sick still furnished with their alley beds and with surgical and usual objects. The authenticity of this place will make you relive the past: from the stoves to the linen cupboard, life always seems there…

68 rue de la République 69220 Belleville 69220 Belleville-en-Beaujolais Auvergne-Rhône-Alpes