Monsieur le Maire de Viry-Châtillob vous accompagne pour des visites commentées afin de vous faire découvrir le cœur de l’exécutif local en ouvrant les portes de son bureau et de la salle du Conseil Municipal appelée aussi salle des Présidents de la République.

Réservation obligatoire

Le maire vous ouvre les portes de l’Hôtel de ville Hôtel de Ville Place de la République 91170 Viry-Châtillon Viry-Châtillon Quartier Centre Ville Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T09:30:00;2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T10:00:00;2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T10:30:00;2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T11:00:00

