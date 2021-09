Vesoul Vesoul Haute-Saône, Vesoul Visite de l’Hôtel de ville de Vesoul Vesoul Vesoul Catégories d’évènement: Haute-Saône

Vesoul

Visite de l’Hôtel de ville de Vesoul Vesoul, 19 septembre 2021, Vesoul. Visite de l’Hôtel de ville de Vesoul 2021-09-19 – 2021-09-19 Mairie 58 Rue Paul Morel

Vesoul Haute-Saône EUR Visite de l’Hôtel de ville de Vesoul (fresque Decaris, salon des maires, salle du conseil, salle des mariages…)

3 départs : 15h, 16h et 17h. Places limitées – inscription auprès de la maison du tourisme : 03 84 76 07 82 Visite de l’Hôtel de ville de Vesoul (fresque Decaris, salon des maires, salle du conseil, salle des mariages…)

3 départs : 15h, 16h et 17h. Places limitées – inscription auprès de la maison du tourisme : 03 84 76 07 82 dernière mise à jour : 2021-09-13 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Saône, Vesoul Autres Lieu Vesoul Adresse Mairie 58 Rue Paul Morel Ville Vesoul lieuville 47.61971#6.15465