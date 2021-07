Strasbourg Hôtel de Ville Bas-Rhin, Strasbourg Visite de l’hôtel de Ville de Strasbourg Hôtel de Ville Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Strasbourg

Visite de l’hôtel de Ville de Strasbourg Hôtel de Ville, 18 septembre 2021, Strasbourg. Visite de l’hôtel de Ville de Strasbourg

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Hôtel de Ville

### Venez découvrir l’Hôtel de Ville historique de Strasbourg et ses animations, à travers une visite commentée sur inscription uniquement. Une visite spéciale et ludique pour les enfants sera également proposée le dimanche matin, sur inscription. _Lien d’inscription :_ [_[https://www.weezevent.com/jep-2021-visite-de-l-hotel-de-ville](https://www.weezevent.com/jep-2021-visite-de-l-hotel-de-ville)_](https://www.weezevent.com/jep-2021-visite-de-l-hotel-de-ville)

Gratuit. Entrée uniquement sur inscription et conformément aux mesures sanitaires en vigueur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

