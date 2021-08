Besançon Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté - site de Besançon Besançon, Doubs Visite de l’Hôtel de Région, site de Besançon Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté – site de Besançon Besançon Catégories d’évènement: Besançon

**Les vestiges archéologiques** La construction du parking souterrain de la Région a donné lieu, en 1989-1990, à deux campagnes de fouilles ayant mis au jour des vestiges archéologiques de l’époque romaine, dont une partie de l’aqueduc qui approvisionnait la ville en eau potable, les restes d’un théâtre du Ier siècle ap. J-C et une mosaïque dont la datation se situerait entre 160 et 190 ap. J-C. _Visites commentées : départ toutes les demi-heures de 13h30 à 18h._ **La salle Edgar Faure** La salle, située dans l’actuel bâtiment “Convention”, a été aménagée entre 1985 et 1989 pour accueillir jusqu’en 2016 les élus régionaux en assemblée. _Visites commentées de 13h30 à 18h._ **Hôtel de Grammont** En 1982, la première implantation du conseil régional de Franche-Comté se situe dans l’ancien hôtel de Grammont, 11 rue de la Convention. Construit pour le chanoine Antoine-Pierre II de Grammont au début du XVIIIe siècle, cet hôtel particulier est aussi appelé Hôtel du Chambrier car ce religieux, issu d’une grande famille noble comtoise, possédait également à l’époque la charge honorifique de chambrier de l’archevêque. _Visites accompagnées : départ toutes les heures de 14h à 18h._ **_Visite libre de la cour et de l’esplanade._**

Gratuit | Entrée libre selon l’affluence.

