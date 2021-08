Paris Hôtel de Noirmoutier - Résidence du préfet de la région Île-de-France,préfet de Paris Paris Visite de l’Hôtel de Noirmoutier et performance artistique de Joris Delacour, street-artiste Hôtel de Noirmoutier – Résidence du préfet de la région Île-de-France,préfet de Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Visite de l’Hôtel de Noirmoutier et performance artistique de Joris Delacour, street-artiste Hôtel de Noirmoutier – Résidence du préfet de la région Île-de-France,préfet de Paris, 18 septembre 2021, Paris. Visite de l’Hôtel de Noirmoutier et performance artistique de Joris Delacour, street-artiste

Hôtel de Noirmoutier – Résidence du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, le samedi 18 septembre à 10:00

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2021, venez découvrir l’Hôtel de Noirmoutier et son patrimoine à travers une visite gratuite audio-guidée et des expositions sur les réalisations emblématiques du Plan France Relance en Île-de-France, le rôle et les missions d’un préfet, Mademoiselle de Sens et le Maréchal Foch. Grâce à un partenariat avec la DRAC Île-de-France, Joris Delacour, peintre et street-artiste réalisera en direct, une performance artistique sur le thème des valeurs républicaines.

Entrée libre

Visite gratuite de l’Hôtel de Noirmoutier et performance de l’artiste Joris Delacour Hôtel de Noirmoutier – Résidence du préfet de la région Île-de-France,préfet de Paris 138 rue de Grenelle 75007 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Hôtel de Noirmoutier - Résidence du préfet de la région Île-de-France,préfet de Paris Adresse 138 rue de Grenelle 75007 Paris Ville Paris lieuville Hôtel de Noirmoutier - Résidence du préfet de la région Île-de-France,préfet de Paris Paris