Venez découvrir les secrets de ce bel hôtel particulier, de sa construction à sa toute dernière rénovation. ———————————————————————————————————– Edifié en 1780 en bordure du Jardin public, l’hôtel de Lisleferme, est acquis en 1857 par la municipalité en vue d’y installer le cabinet qui prendra alors le nom de Muséum d’Histoire naturelle. En 2019, il réouvre après un grand chantier de rénovation sous le nom réactualisé de Muséum – sciences et nature. Les vistes seront commentées par **Réjane Limet**, chef du service de diffusion au public.

Gratuit. Sans réservation mais dans la limite des places disponibles, se renseigner à l’accueil.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:45:00 2021-09-18T11:45:00;2021-09-18T11:45:00 2021-09-18T12:45:00;2021-09-19T10:45:00 2021-09-19T11:45:00;2021-09-19T11:45:00 2021-09-19T12:45:00

