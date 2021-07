Paris Société d'Encouragement pour l'Industrie Nationale Paris Visite de l’Hôtel de l’Industrie Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale Paris Catégorie d’évènement: Paris

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2021, la Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale organise des visites commentées de l’Hôtel de l’Industrie. Sur les traces de Jean-Antoine Chaptal, Louis Pasteur, Gustave Eiffel, Marie Curie, Peugeot, venez découvrir ce lieu chargé d’histoire. C’est dans une des salles de l’Hôtel de l’Industrie par exemple, que les frères Lumière firent leur première projection, acte fondateur en 1895 de l’industrie du cinéma. Il a été aussi un des lieux de la vie politique, sociale, culturelle, ou tout simplement festive, du quartier et de la rive gauche. De nos jours il perpétue cette tradition.

