Les visiteurs pourront découvrir les salons de réception de l’hôtel de la préfecture, ses peintures, son mobilier et ses jardins, accompagnés de guides qui expliqueront l’histoire et l’architecture du bâtiment. De plus, pour les enfants un jeu « cherche et trouve » sera organisé dans les salons avec des objets à rechercher et un quiz sera proposé pour les adultes et enfants avec un livre à gagner.

Gratuit. Sur inscription, groupes de 10 personnes maximum par visite, pièce d’identité demandée à l’entrée

Venez découvrir l’histoire de la Préfecture de Saône-et-Loire ! Hôtel de préfecture de Saône-et-Loire 2 rue de la préfecture, 71000 Mâcon Mâcon Saône-et-Loire

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T16:30:00

