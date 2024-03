Visite de l’Hôtel de Beauvais Hôtel de Beauvais Paris, lundi 22 avril 2024.

Le lundi 22 avril 2024

de 14h15 à 16h15

.Public adultes. payant

Montant de la participation 18 €

Une plongée dans le marais du 17ème siècle : au cœur des intrigues et des organes du pouvoir.

Les Beauvais se firent construire une demeure digne de ce nom dans ce quartier huppé et à la mode. L’Architecte Antoine Lepautre sut habilement tirer profit du terrain exigu. Appartements de réceptions, chapelle privée, écuries et remises, galerie et jardin suspendu d’un luxe inouï qui seront inaugurés en grande pompe un 26 août 1660 lors de l’entrée triomphale du jeune couple royal (Louis XIV) qui s’arrêtera précisément au pied de l’hôtel. Si l’intégralité du décor a disparu au fil du temps, l’architecture déployée est magnifique. Cour d’honneur, escalier Lepautre, escalier d’honneur, caves voutées du 13ème s’ouvrent à la visite.

Hôtel de Beauvais 68 RUE FRANCOIS MIRON 75004

Contact : https://agedordefrance.com/?HOTEL-DE-BEAUVAIS +33153246740 agedor@agedordefrance.com https://www.facebook.com/agedor.agedordefrance?locale=fr_FR https://www.facebook.com/agedor.agedordefrance?locale=fr_FR https://agedordefrance.com/?HOTEL-DE-BEAUVAIS

