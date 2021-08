Bordeaux Résidence Basquiat Bordeaux, Gironde Visite de l’hôtel de Basquiat Résidence Basquiat Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Résidence Basquiat, le samedi 18 septembre à 10:00 Entrée gratuite sur inscription uniquement. 4 créneaux disponibles : 10h-10h30 / 10h30-11h / 11h-11h30 / 11h30-12h. 12 personnes par visite.

Venez découvrir l’Hôtel de Basquiat, bâtiment historique construit en 1781 par l’architecte bordelais F. Lhôte, actuelle résidence du recteur. Résidence Basquiat 29, cours d’Albret 33000 Bordeaux Bordeaux Mériadeck Gironde

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00

