Après 2 ans de travaux, V**enez découvrir, ou redécouvrir, ce joyau des siècles passées qui va accueillir la médiathèque municipale**. L’occasion également pour les visiteurs de l’an dernier d’observer les travaux qui ont été effectués, toujours en présence de l’architecte en charge du chantier, M. Florentin Chodaton de l’agence d’architecture clermontoise ACA Places limitées – Sur inscription

Inscription obligatoire auprès de l’office de tourisme.

L’hôtel particulier Calemard de Montjoly, ses façades XVIe, XVIIes et XVIIIes siècles et ses multiples pièces aux décors anciens ouvre de nouveau ses portes, alors que le chanter touche à sa fin ! Hôtel Calemard de Montjoly 3, place aux fruits, 43500 Craponne sur Arzon Craponne-sur-Arzon Champ Faugier Haute-Loire

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T13:00:00 2021-09-18T15:00:00

