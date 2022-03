Visite de l’Horreum Musée de l’Horreum romain Narbonne Catégories d’évènement: Aude

Narbonne

Visite de l’Horreum Musée de l’Horreum romain, 14 mai 2022, Narbonne. Visite de l’Horreum

Musée de l’Horreum romain, le samedi 14 mai à 18:00

En plein coeur de la ville, vous découvrez l’un des seuls bâtiments conservés de la ville romaine. À quelques pas du forum et de ses monuments publics, se trouvait un édifice sans doute de type marché ou entrepôt, qui a aujourd’hui disparu (_horreum_ signifie entrepôt en latin). Seules les fondations souterraines de ce monument sont aujourd’hui préservées. En descendant dans ces galeries labyrinthiques, à 5 mètres au-dessous du sol moderne, c’est un bond de 20 siècles en arrière qui vous est proposé.

Entrée libre

Musée de l'Horreum romain 17 rue Rouget de l'Isle, 11100 Narbonne, Aude, Occitanie, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T23:00:00

