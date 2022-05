Visite de l’Hôpital royal à nos jours Jardin du musée départemental Maurice-Denis Saint-Germain-en-Laye Catégories d’évènement: Saint-Germain-en-Laye

Yvelines

Visite de l’Hôpital royal à nos jours Jardin du musée départemental Maurice-Denis, 3 juin 2022, Saint-Germain-en-Laye. Visite de l’Hôpital royal à nos jours

Jardin du musée départemental Maurice-Denis, le vendredi 3 juin à 15:00

Visitez le jardin du Musée et découvrez son histoire : jardin vivrier d’un hôpital royal, jardin méditatif d’une congrégation religieuse, jardin récréatif pour des orphelins, aujourd’hui jardin muséal en pleine mutation… Cette visite est commentée par la responsable du sevice des publics du Musée. Des activités sont proposés tous les weekends de Juin dans les jardins du Musée. Découvrez la programmation complète de “Juin au Jardin” sur musee-mauricedenis.fr . Attention, le jardin n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

Libre Participation

Visite guidée du jardin du Musée Jardin du musée départemental Maurice-Denis 2 bis rue Maurice-Denis 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T15:00:00 2022-06-03T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Saint-Germain-en-Laye, Yvelines Autres Lieu Jardin du musée départemental Maurice-Denis Adresse 2 bis rue Maurice-Denis 78100 Saint-Germain-en-Laye Ville Saint-Germain-en-Laye lieuville Jardin du musée départemental Maurice-Denis Saint-Germain-en-Laye Departement Yvelines

Jardin du musée départemental Maurice-Denis Saint-Germain-en-Laye Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-germain-en-laye/

Visite de l’Hôpital royal à nos jours Jardin du musée départemental Maurice-Denis 2022-06-03 was last modified: by Visite de l’Hôpital royal à nos jours Jardin du musée départemental Maurice-Denis Jardin du musée départemental Maurice-Denis 3 juin 2022 Jardin du musée départemental Maurice-Denis Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye

Saint-Germain-en-Laye Yvelines